Мер Дніпра Борис Філатов зібрався в космос

Після успішного польоту мільярдера Річарда Бренсона в космос, мер Дніпра Борис Філатов теж розраховує відправитися на орбіту Землі, повідомляє Думська.

Градоначальник уже має відповідний квиток за 200 тисяч доларів.

Як розповів сам Філатов, квиток він купив ще 12 років тому. Він уже навіть пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA і готовий стати першим космічним туристом-українцем. Правда, в списку він поки 146.

«Всі ці роки, ми - майбутні астронавти Virgin Galactic, підтримували зв'язок і один одного, в надії, що у нас вийде. ... А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій Кеплера, випробував центрифугу - симулятор польотів Фенікс», - розповів політик.