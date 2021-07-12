Данілов порівняв кібератаки з ядерною зброєю

Хакерські атаки є великою загрозою для інфраструктури, які можна порівняти з ядерною зброєю, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Що стосується кібератак — це царина дуже чутлива, це дуже-дуже потужна зброя. Ми, як можемо, захищаємо сьогодні наш простір, захищаємо наші обʼєкти інфраструктури. Це гірше, ніж атомна зброя, тому що ви не можете її побачити, можете через певний період наслідки тільки відчути. Щобільше, це така зброя, яка може бути відправлена в той чи інший обʼєкт з відтермінуванням часу інсталяції. І ви можете не знати, що вона сидить у вашій мережі, компʼютерах, а в час "Х" вона може "вибухнути" в найнеприємніший момент" , — сказав він.

За словами Данилова, влада займається питаннями кібербезпеки.