У Житомирі під час урагану дерево впало на перехожого

12 липня в Житомирі літня спека раптово змінилася шквальним вітром і грозою. У деяких мікрорайонах міста можна було спостерігати сильний град, повідомляє Журнал Житомира.

Як мінімум одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево. Зараз він знаходиться в лікарні з численними травмами.

У соцмережі житомиряни активно діляться наслідками урагану, які вдалося сфотографувати або зняти на відео. Зокрема повідомляють про зірваний дах з котельні і «літаючі» будматеріали з новобудови.

Автомобілісти публікують фото повалених на дорогу дерев: вітер вирвав дерево з коренем і привалив ним автомобіль ВАЗ, сухе дерево, впало на паркан і перекрило частину дороги, в тому числі і трамвайні колії.

Також житомиряни скаржаться на перебої з електроенергією.