У Зеленського відповіли Путіну на статтю про "один народ"

Президент Росії Володимир Путін у своїй статті про єдність російського й українського народів, оприлюдненою на сайті Кремля, був непослідовний. А ключовою проблемою тексту є те, що в його зміст повірять тільки прихильники кремлівського режиму, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Треба бачити головне. Дуже несподіваним виявилося, на мій погляд, побачити в статті пана Путіна настільки різкий осуд національної та адміністративної політики більшовиків" , — сказав він.

Путін у своїй статті пише, що "сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи", тому що більшовики "довільно нарізали кордони, роздавали щедрі територіальні "подарунки" та "Росія фактично була пограбована"

"Якщо лідер Росії вважає пограбуванням Росії створення більшовиками республік, то як же тоді пояснюється існування на окупованій території Донбасу двох утворень – так званих "ДНР" і "ЛНР"? Якщо лідер Росії вважає українців і росіян одним народом, то одним народом повинні вважатися і жителі двох близьких міст – Донецька та Луганська. Проте, навіть там були створені окремі окупаційні освіти. Щоб бути послідовним, лідеру Росії довелося б засудити і тих, хто створював дві фейкові "республіки" серед однакових людей" , — прокоментував Подоляк.

В цілому радник керівника Офісу не згоден з ідеєю публікації, оскільки будь-який росіянин, який приїхав до України, бачить відмінності.

"Це різні національні характери, це різні формати внутрішніх відносин у суспільстві, це різне сприйняття влади та державності і це абсолютно різні типи держави" , — пояснив він.

При цьому він додав, що "при всій різниці ми можемо жити у мирі – якщо керівництво Росії просто буде поважати чинні міжнародні норми та договори, які підписує".

У цьому контексті Подоляк назвав відсутність довіри до Путіна основною проблемою матеріалу. Крім того, обговорення статті та її сенсу з історичної або ситуативної точки зору радник глави ОП назвав безглуздим.