У Франції ввели обов'язкову COVID-вакцинацію для медиків

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення у Франції обов'язкової вакцинації від коронавірусу для медиків і всіх співробітників лікарень, повідомляє Лента.Ру.

У телезверненні до нації Макрон зобов'язав медичних працівників та немедичний персонал, що працює в лікарнях, клініках та будинках престарілих, зробити щеплення від коронавірусу без зволікання. Він додав, що ця вимога торкнеться волонтерів та людей, які доглядають за хворими на дому. Перерахованим групам громадян доведеться пройти вакцинацію до 15 вересня.

"Треба починати сьогодні. Починаючи з 15 вересня будуть проводиться перевірки і вводитися санкції", - застеріг співгромадян Макрон.

Французький президент додав, що в поточній епідеміологічній ситуації варто задуматися про обов'язкову вакцинацію для всіх громадян країни, однак він вважає за краще довіряти співвітчизникам. Макрон закликав жителів «вакцинуватися якомога швидше» і розповів, що санітарний пропуск вже з серпня знадобиться в кафе, ресторанах, торгових центрах, лікарнях, будинках престарілих, літаках, поїздах і автобусах далекого прямування.

Крім того, з 21 липня документ буде потрібно для відвідування культурних заходів, концертів, вистав, фестивалів. Санітарний пропуск повинні будуть пред'явити всі відвідувачі старше 12 років, уклав Макрон.