Клуби проголосували: стало відомо, хто може замінити Олімпік в УПЛ

Закарпатський "Минай" може замінити в Українській Прем'єр-лізі "Олімпік", який знявся з чемпіонату, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Клуби УПЛ проголосували за те, щоб саме "Минай" замінив "Олімпік" в чемпіонаті.

Рішення буде офіційно затверджене найближчим часом на виконкомі УАФ.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Минай" зайняв в УПЛ останнє місце і вилетів з елітного дивізіону.

Влітку на посаду головного тренера команди повернувся Василь Кобін.

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