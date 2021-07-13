Клуби проголосували: стало відомо, хто може замінити Олімпік в УПЛ
Закарпатський "Минай" може замінити в Українській Прем'єр-лізі "Олімпік", який знявся з чемпіонату, повідомляє УНИАН.
Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.
Клуби УПЛ проголосували за те, щоб саме "Минай" замінив "Олімпік" в чемпіонаті.
Рішення буде офіційно затверджене найближчим часом на виконкомі УАФ.
Нагадаємо, в минулому сезоні "Минай" зайняв в УПЛ останнє місце і вилетів з елітного дивізіону.
Влітку на посаду головного тренера команди повернувся Василь Кобін.
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- З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.
- З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".
- Хто замінить в турнірі "Олімпік", на даний момент невідомо.
- Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.
- Вже затверджений календар першого кола УПЛ.