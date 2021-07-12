В Афганістані ліквідували главу розвідки "Талібану"

Один з ватажків "Талібану" був ліквідований в понеділок в результаті авіаудару збройних сил Афганістану, повідомляє ТАСС.

"Азіз Рахман, також відомий як Азіфа, високопоставлений командувач "Талібану", був убитий сьогодні в результаті авіаудару, проведеного ВПС Афганістану в провінції Лагман", - йдеться в повідомленні Міноборони Афганістану.

Уточнюється, що він був причетний до багатьох терористичних атак проти мирного населення.

У понеділок афганський МВС повідомило про ліквідацію глави служби розвідки талібів Карі Шагаса.