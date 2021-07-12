Перераховано симптоми зростаючої ракової пухлини

Фахівці з медичної організації Cancer Research UK перерахували основні симптоми зростаючої ракової пухлини і розповіли, як розпізнати рак шлунка на ранній стадії, повідомляє Лента.Ру.

За словами медиків, в основному пацієнти, у яких діагностували це захворювання, скаржилися на утруднене ковтання або дисфагію. При ковтанні може відчуватися хворобливе печіння або навіть біль.

Також вказується, що ознакою появи пухлини може виявитися відчуття, що їжа постійно застряє в горлі або грудях. У той же час сам по собі цей симптом може бути ознакою цілого ряду захворювань.

Лікарі рекомендують звернутися до лікаря і при довготривалому розладі шлунка. У пацієнтів з раком шлунка воно може тривати більше трьох тижнів.