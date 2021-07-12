У Греції ввели обов'язкову COVID-вакцинацію для медперсоналу

У Греції вакцинація проти коронавірусу COVID-19 буде обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків для людей похилого віку, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків для похилих через зростаючу кількість інфікованих по країні" , - цитує в понеділок грецька газета "Катімеріні" слова прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса.

Міцотакіс також оголосив про нові обмеження, таких як допуск в кафе і ресторани людей, які щойно пройшли вакцинацію.