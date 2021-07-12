Держстат: борг українців за комуналку - 70 млрд

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за травень 2021 року скоротилася на 5,5 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги становили 68,9 млрд гривень, повідомляє Кореспондент.

Як інформує Держстат в понеділок, 12 липня, станом на 31 травня борги українців склали:

за поставку і розподіл природного газу - 26,0 млрд гривень,

за поставку теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд гривень,

за централізоване водопостачання і водовідведення - 6,3 млрд гривень,

за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень,

за поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,

за поставку і розподіл електричної енергії - 7,3 млрд гривень.

Також повідомляється, що в травні населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 17,1 млрд гривень, або 146,2% нарахованих за цей період сум.