Під Києвом Газель влетіла в маршрутку, є постраждалі
У селі Нові Петрівці Вишгородського району ввечері в понеділок, 12 липня, водій Газелі допустив зіткнення з маршруткою, в результаті чого двоє людей потрапили до лікарні, повідомляє Кореспондент.
"Попередньо: 19-річний водій Газелі не дотримався безпечної швидкості, дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним транспортним засобом Богдан", - йдеться в повідомленні пресслужби Патрульної поліції Київської області в Facebook.
В результаті ДТП серйозні травми отримали водій Газелі та один з пасажирів маршрутки. Їх госпіталізували.
Через аварію на вулиці Свято-Покровська утворилася пробка. На місці події працювала слідчо-оперативна група.