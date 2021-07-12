Під Києвом Газель влетіла в маршрутку, є постраждалі

У селі Нові Петрівці Вишгородського району ввечері в понеділок, 12 липня, водій Газелі допустив зіткнення з маршруткою, в результаті чого двоє людей потрапили до лікарні, повідомляє Кореспондент.

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"Попередньо: 19-річний водій Газелі не дотримався безпечної швидкості, дистанції та скоїв зіткнення з маршрутним транспортним засобом Богдан" , - йдеться в повідомленні пресслужби Патрульної поліції Київської області в Facebook.

В результаті ДТП серйозні травми отримали водій Газелі та один з пасажирів маршрутки. Їх госпіталізували.

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Через аварію на вулиці Свято-Покровська утворилася пробка. На місці події працювала слідчо-оперативна група.