У Дагестані дівчата катаючись на гойдалці зірвалися в прірву

У Сулакському каньйоні в Дагестані двоє дівчат зірвалися під час катання на гойдалках, встановлених недалеко від обриву. Вони отримали незначні травми, повідомляє Кореспондент.

Відповідне відео в понеділок, 12 липня, оприлюднив Telegram-канал Baza. Відзначається, що потерпілі не були пристебнуті. При цьому, згідно з відео, ременів безпеки на гойдалках немає.

За даними МВС республіки, "атракціон" більше не функціонує, приймається рішення про його демонтаж. Самі дівчата живі та здорові, підтвердили правоохоронці.