В іракській COVID-лікарні під час пожежі загинули до 40 осіб

В іракській лікарні імама Хусейна 12 липня сталася масштабна пожежа. Як наслідок, загинули 36 осіб і ще п'ятеро постраждали, повідомляє Обозреватель.

Про це поінформувало агентство INA з посиланням на місцеве управління охорони здоров'я. Розташована медична установа в місті Ен-Насирія в провінції Ді-Кар. ﻿

У пожежі загинули 36 осіб. Джерело: ina.iq

Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Причини пожежі поки невідомі.

Пожежа спалахнула в лікарні імама Хусейна. Джерело: ina.iq

Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Персонал до прибуття рятувальників організував евакуацію пацієнтів.