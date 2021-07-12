В іракській COVID-лікарні під час пожежі загинули до 40 осіб
В іракській лікарні імама Хусейна 12 липня сталася масштабна пожежа. Як наслідок, загинули 36 осіб і ще п'ятеро постраждали, повідомляє Обозреватель.
Про це поінформувало агентство INA з посиланням на місцеве управління охорони здоров'я. Розташована медична установа в місті Ен-Насирія в провінції Ді-Кар.
Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом. Причини пожежі поки невідомі.
Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Персонал до прибуття рятувальників організував евакуацію пацієнтів.