"Слуги" обговорили легалізацію каннабісу

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу готовий для прийняття в першому читанні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу за підсумками засідання політсили, яке відбулося ввечері в понеділок, 12 липня, повідомляє Кореспондент.

Нардеп повідомив, що в ході обговорення звучали аргументи "за" і "проти" прийняття документа.

"В країні є безліч людей, які мають онкозахворювання у важкій формі. Багато з них, на жаль, отримують наркотичну залежність від опіатів. А канабіноїди, як кажуть експерти, не викликають таку залежність. Є протибольовими та альтернативними. <...> Другий хороший аргумент, що це велика експортна індустрія, медичні препарати" , - поділився думкою нардеп.

Разом з тим, додав він, "люди кажуть, що це наркотична речовина. Хоча в законі дуже жорстко регламентований оборот наркотиків ... Тому, можливо, такі ризики не страшні".

Арахамія зазначив, що із зазначеного питання необхідні додаткові консультації з правоохоронними органами щодо ризиків.