В Ізраїлі дозволили вакцинацію третьої дозою Pfizer

В Ізраїлі дозволили вакцинацію третьою дозою вакцини Pfizer проти Covid-19 людей, що мають ослаблений імунітет, повідомляє Факти.ICTV.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує робити третю дозу вакцини через вісім тижнів після другої, йдеться у повідомленні.

Раніше міністерство повідомило, що починаючи із червня місяця, спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer проти зараження Covid-19 до 64%. Все це відбувається на тлі поширення у країні штаму коронавірусу Дельта.

Ізраїль провів одну з найефективніших у світі кампаній з вакцинації проти Covid-19. Зрештою кількість щоденних випадків знизилася ще у січні. Але через виникнення штаму Дельта та поширення його світом кількість хворих почала зростати.