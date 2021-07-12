Переговори Зеленського і Меркель тривали 4 години
У Берліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, головною темою яких була ситуація на Донбасі.
"Тільки що в Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка в цілому тривала понад 4:00", - йдеться в повідомленні на сайті президента в ніч на вівторок.
В Офісі президента також заявили, що Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30" розповість про подробиці розмови з Меркель.
"Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі" Україна 30", - сказано в повідомленні ОП.