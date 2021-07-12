Ураган на Черкащині завдав серйозних руйнувань

У Черкаській області 12 липня прокотилася негода. Попередньо відомо, що найбільше постраждало село Благодатне в Золотоніській ОТГ, повідомляє Факти.ICTV.

Там сильними поривами вітру пошкодило дах місцевого клубу і лінії електропередач, повалено вежу мобільного зв'язку і значну кількість дерев.

Зараз золотоніська влада з'ясовує інформацію про пошкодження майна людей. На місце направили фахівців управління житлово-комунального господарства та аварійні бригади РЕМ.

Впали дерева і пошкоджені лінії електропередач в Золотоноші, селах Хвильово-Сорочин і Коробівка.

А в Черкасах дощова вода заливала просто під'їзд багатоповерхівки на вулиці Амброса в мікрорайоні 700-річчя. Попередньою причиною залиття стало пошкодження зливової каналізації - сильний потік води зірвав частину пластикової труби.