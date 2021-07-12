У вакцини Johnson&Johnson виявили рідкісну побічку

Регуляційний орган в США має намір оголосити про те, що застосування вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson&Johnson може збільшити ризик розвитку рідкісного аутоімунного захворювання, повідомляє Лента.Ру.

За словами джерел видання The New York Times, з такою заявою збирається виступити Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я та соціальних служб США.

Як відзначають фахівці цього відомства, у пацієнтів, які отримали цей препарат в США, приблизно в три-п'ять разів частіше, ніж звичайно розвивається синдром Гієна-Барре - аутоімунне ураження периферичних нервів, яке супроводжується слабкістю в м'язах і порушенням чутливості. При цьому медики вважають, що шанси на розвиток цього захворювання низькі.

Згідно з попередніми даними, були виявлені близько 100 випадків розвитку даного синдрому серед людей, які отримали даний препарат. Пацієнти з таким захворюванням здебільшого одужують. Також регулятор вважає, що переваги, які дає застосування вакцини Johnson & Johnson, значною мірою переважують над можливою шкодою.