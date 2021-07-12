Ткаченко прокоментував статтю Путіна про "один народ"
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що переписувати історію почали ще російські царі, а Путін всього лише продовжує цю традицію, повідомляє Цензор.НЕТ.
Свою думку про статтю, опубліковану на сайті Кремля за підписом Путіна, Ткаченко озвучив у Telegram.
"Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін. Який не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик", - написав Ткаченко.
Він додав, що так само до правди ставляться і в сучасній Росії, яка нехтує принципами демократії і правами національних меншин.
"Ось вам і "братерство народів" по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі", - додав Ткаченко.
Міністр закликав, "читаючи таке", включати критичне мислення і пам'ятати про реальну війну, яку Росія веде проти України на Донбасі. Ткаченко нагадав, що незалежна Україна йде корінням у тисячолітню історію.
"А ми цього року будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалося славне становлення Київських князів, які були не тільки візіонерами та сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія", - підсумував він.