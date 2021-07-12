Погрожували змінити статтю: слідчих поліції зловили на хабарі

У Кіровоградській області правоохоронці затримали на хабарі одного з начальників слідчого відділення та слідчого райуправління поліції в Кропивницькому, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними пресслужби ДБР поліцейські вимагали 3 тис. доларів у підозрюваного, який проходив у справі про нанесення тілесного ушкодження з необережності (ст. 128 КК України).

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Поліцейські пригрозили безпідставно змінити йому статтю - на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України), якщо не заплатить гроші. В такому випадку громадянину загрожувало позбавлення волі на строк до 8 років, а не 2 роки, як припускала осудна йому стаття.

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ДБР затримало поліцейських після одержання всієї суми хабаря. Їм повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні посадовими особами неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.