У США сприйняли рішення Меркель по "СП-2" як приниження Байдена

Замість підтримки решти Заходу в протистоянні з Росією канцлер Німеччини Ангела Меркель лише принизила президента США Джо Байдена, повідомляє Лента.Ру.

Таку думку в статті для Bloomberg висловив публіцист Андреас Клутьє. Як вважає автор, проявом зневажливого ставлення до американського лідера відмова німецького політика "хоча б на дюйм" піти назустріч вимогам США щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Меркель підбила США і Європу і залишила своєму наступнику тільки погані варіанти" , - вважає Клутьє.

На думку публіциста, так звану геополітичну загрозу від російського проєкту бачать в Польщі, країнах Балтії, Франції та Євросоюзі. При цьому «німці продовжують ховати голови в пісок, як геополітичні страуси».

Також Клутьє вважає, що наполегливий захист газопроводу виявиться «плямою на репутації» канцлера, оскільки її позиція відштовхує США і європейських партнерів, демонструючи «лицемірство країни».

Публіцист зробив висновок, що під час майбутньої зустрічі з Байденом німецькому канцлеру належить запропонувати ідеї, як вчинити «з геополітичним безладом, який вона влаштувала».

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент США Джо Байден на цьому тижні в ході зустрічі у Вашингтоні обговорить з канцлером Німеччини Ангелою Меркель газопровід «Північний потік-2». Вона відмовилася прогнозувати, яким виявиться результат майбутньої зустрічі.