Зеленський у Берліні нагадав про загрозу "СП-2" не тільки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні. Трансляція заходу велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.

Зеленський відзначив незмінність позиції Німеччини щодо невизнання спроб анексії Росією Криму та підтримки європейських устремлінь України.

"Дуже важливе питання, про яке ми будемо детально говорити, - це безпека. Для мене це в цілому пріоритет. Це безпека в Україні, це Донбас, це Крим і "Північний потік-2" , - сказав він.

За словами президента, на сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором для РФ.