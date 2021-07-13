Зеленський у Берліні нагадав про загрозу "СП-2" не тільки для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні, повідомляє УНІАН.
Про це він сказав під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні. Трансляція заходу велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.
Зеленський відзначив незмінність позиції Німеччини щодо невизнання спроб анексії Росією Криму та підтримки європейських устремлінь України.
"Дуже важливе питання, про яке ми будемо детально говорити, - це безпека. Для мене це в цілому пріоритет. Це безпека в Україні, це Донбас, це Крим і "Північний потік-2", - сказав він.
За словами президента, на сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором для РФ.
"Запуск "Північного потоку-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні", - підкреслив він.