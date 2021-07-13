Завдали шкоди на 29 млн: митники неправильно оформлювали спирт з РФ

Правоохоронці повідомили про підозру шести співробітникам митного поста "Харків - центральний" Харківської митниці ДФС, які розмитнювали 95% спирт під виглядом спиртових розчинників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними пресслужби ДБР у 2018 році посадові особи митниці неналежним чином перевірили товар і розмитнення понад 50 тонн російського спирту під виглядом спиртових розчинників. Таким чином імпортер ухилився від сплати митних платежів та акцизного податку, що призвело до збитків держави на більш ніж 29 млн гривень.

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Митники підозрюються в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Крім того, буде дана правова оцінка діям імпортера в частині ухилення від сплати податків.