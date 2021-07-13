У ВООЗ засудили рішення країн вакцинуватися 3 дозою

Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти кампанії вакцинації від COVID-19 третьою дозою прищеплених обома обов’язковими, що часто вважають за потрібне для протистояння особливо заразному штамові «дельта», поки вакцин для перших двох доз не отримали бідніші країни, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, звернув увагу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус, у багатьох місцях досі не вакциновані навіть медики, які працюють «на передовій» протистояння хворобі. За його словами, в той час, як деякі країни й регіони вже замовляють мільйони «третіх доз», інші країни ще не змогли отримати вакцини й для своїх медиків і найвразливіших груп населення.

Звернувши увагу на американських виробників вакцин Pfizer і Moderna, які планують пропонувати вже масово вакцинованим країнам закупівлю додаткових доз для вакцинації людей третьою дозою задля додаткового підвищення імунітету від «дельти», він закликав їх натомість передати ці дози до міжнародної програми COVAX, що має на меті хоч частково забезпечити вакцинами бідніші країни.

Директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян, зі свого боку, заявив, що прагненням вакцинувати населення третьою дозою «прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту». За його словами, більшість прищеплених двома дозами і в разі зараження «дельтою» матимуть легкий перебіг захворювання.