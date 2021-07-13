У США зафіксували масову загибель птахів від загадкової хвороби

У кількох штатах Америки вчені зафіксували смертельну хворобу у співочих птахів. При захворюванні у пернатих очі покриваються твердою кіркою, а також спостерігається порушення координації, повідомляє Обозреватель.

За інформацією агентства DailyMail ветеринари досліджують природу хвороби, але виключають Пташиний грип, вірус Західного Нілу, сальмонелу, хламідіоз, хвороба Ньюкасла, паразитів герпесу і трихомонади, а також інші патогени.

Під мор потрапляють такі види співочих птахів як блакитні сойки, шпаки, греккі, коричневоголові корівники, північні кардинали, малинівки, але цей список, на жаль, продовжує поповнюватися

Хвора пташка.
Хвора пташка. Джерело: DailyMail

Експерти з дикої природи з Меріленду, Вірджинії, Вашингтона і Західної Вірджинії вперше почали отримувати повідомлення про цю інфекції на початку травня, коли вона була пов'язана щонайменше з 325 випадками хворих або мертвих птахів.

Геологічна служба США закликає американців не залишати птахам баночки з водою для пиття, щоб усунути поширення хвороби та дати можливість пернатим дистанціюватися один від одного природним способом.

Штати, де зафіксовано пташиний мор.
Штати, де зафіксовано пташиний мор. Джерело: DailyMail

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