У США зафіксували масову загибель птахів від загадкової хвороби

У кількох штатах Америки вчені зафіксували смертельну хворобу у співочих птахів. При захворюванні у пернатих очі покриваються твердою кіркою, а також спостерігається порушення координації, повідомляє Обозреватель.

За інформацією агентства DailyMail ветеринари досліджують природу хвороби, але виключають Пташиний грип, вірус Західного Нілу, сальмонелу, хламідіоз, хвороба Ньюкасла, паразитів герпесу і трихомонади, а також інші патогени.

Під мор потрапляють такі види співочих птахів як блакитні сойки, шпаки, греккі, коричневоголові корівники, північні кардинали, малинівки, але цей список, на жаль, продовжує поповнюватися

Хвора пташка. Джерело: DailyMail

Експерти з дикої природи з Меріленду, Вірджинії, Вашингтона і Західної Вірджинії вперше почали отримувати повідомлення про цю інфекції на початку травня, коли вона була пов'язана щонайменше з 325 випадками хворих або мертвих птахів.

Геологічна служба США закликає американців не залишати птахам баночки з водою для пиття, щоб усунути поширення хвороби та дати можливість пернатим дистанціюватися один від одного природним способом.