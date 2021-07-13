Жителям Ялти на місяць скасували плату за комуналку

Жителів Ялти, які постраждали в результаті повені в червні цього року, разово звільнять від оплати за послуги водопостачання, повідомляє Радио Свобода.

«Ялтинців, які постраждали в НС, звільнять від оплати за воду в липні. Жителям Ялти, яких визнали потерпілими в НС, до 19 липня необхідно подати заяву в довільній формі про надання благодійної допомоги у формі безоплатного надання послуг водопостачання та водовідведення з 1 по 31 липня 2021 року» , - сказано в повідомленні пресслужби так званого уряду Криму.

17-18 червня в результаті сильних злив була підтоплена Керч і сусідні райони на сході півострова, а також центральна частина Ялти. В Ялті загинула одна людина, постраждали 58, одна людина вважається зниклою безвісти.

4 липня тимчасово окупований Крим вдруге за півмісяця постраждав від сильних дощів: з берегів вийшли три річки, тільки в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок в десятці населених пунктів. Дві жінки після того, що сталося госпіталізовані, одна загинула.

У Криму протягом найближчих двох днів очікуються сильні зливи і штормовий вітер.