Литва закликає ЄС розширити санкції проти Білорусі через "гібридну агресію"

Група депутатів сейму (парламенту) Литви виступила з ініціативою визнати виросла з Білорусі незаконну міграцію "гібридною агресією" і розглянути можливість початку консультацій з НАТО, повідомляє Deutsche Welle.

За інформацією агентство BNS, проєкт резолюції такого змісту зареєстрований у понеділок, 12 липня, в секретаріаті законодавчих зборів у Вільнюсі.

"Я вважаю, що ми точно можемо констатувати, що мінський режим сприяє незаконній міграції через Білорусь. Ця гібридна агресія може розширюватися, використовуватися і навіть стати основою для нових загроз в контексті широкомасштабних військових навчань "Захід". Тому ми ставимося до цього дуже серйозно і разом з урядом пропонуємо відповідь і заходи стримування" , - наводяться в пресрелізі слова голови Комітету з питань національної безпеки та оборони сейму Лаурінаса Касчюнаса.

У разі продовження і посилення "гібридної агресії" ініціатори пропонують почати консультації на предмет територіальної цілісності Литви, політичної незалежності та безпеки з членами НАТО і, в першу чергу, з США.

Литовський парламент має намір також звернутися до держав ЄС, Єврокомісії та іншим відомствам із закликом надати Литві необхідну допомогу в протистоянні "гібридній агресії". Литва виступає за введення з боку ЄС нових санкцій після недавно узгоджених секторних санкцій, затверджених у зв'язку з примусом Мінськом до посадки літака Ryanair і арештом опозиційного блогера Романа Протасевича.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Євросоюз не припиняти тиск на режим Лукашенка і ввести додаткові санкції проти Мінська. Якщо не заблокувати маршрут через Білорусь, "інші країни, такі як Німеччина, опиняться перед потоками біженців, що незаконно в'їжджають в Європу", підкреслив Ландсбергіс в інтерв'ю DW.

Що стосується вже чинних санкцій проти Білорусі, то вони, за словами глави литовського МЗС, не подобаються режиму Лукашенко і це означає, що тиск на Мінськ надає належний вплив.