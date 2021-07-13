13 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У США - День штату Делавер, День картоплі-фрі, День подяки коровам, День квасолі з сосисками, День «Йди на захід», День вдячності за музику в перукарні, День яловичого жиру, в Аргентині - День телекомунікацій, в Чорногорії - День державності, в Казахстані - День співробітника Комітету національної безпеки, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 13 липня, річниці та події

13 липня 1923 року на схилі гори Маунт-Лі над каліфорнійськими пагорбами з'явився напис Hollywood. Спочатку було написано Hollywoodland, це була реклама нового житлового району. "Розпис" гори обійшовся його замовнику, видавцеві "Лос-Анджелес таймс" Гаррі Чандлеру, в 21 тисячу доларів. Вночі вона підсвічувалася електричними лампочками, вдень білі літери було видно з 40-кілометрової відстані. Спочатку планувалося зберегти рекламу протягом півтора року, але улюблений туристами напис залишили й по закінченню цього терміну. У 1949 році її підреставрували, але 4 останні літери видалили. І все тому, що до того часу Hollywood вже перетворився на символ Лос-Анджелеса і кіноіндустрії. Турботу про напис взяла на себе Торгова палата Голлівуду. У 1973 році напис проголосили національним історичним пам'ятником. До кінця 1970-х він занепав - у 1978 році букви були демонтовані. У тому ж році благодійний фонд, який очолював засновник журналу "Playboy" Х'ю Хефнер зібрав кошти на капітальний ремонт пам'ятки. Нинішний напис, що з'явилася в листопаді 1978 року, складається з білих букв 15-метрової висоти і 12-метрової ширини. На виготовлення кожної пішло 27,5 тис. доларів. Відтоді всі реставраційні роботи виконуються на приватні пожертви.

У цей день в 1923 році англійський парламент схвалив закон, що забороняв продаж алкоголю особам молодше 18 років.

13 липня 1938 року в Бостоні відкрився перший у світі телетеатр. Сеанс, що тривав 45 хвилин, коштував 25 центів, зал був розрахований на 200 глядачів. Сама театральна вистава йшла поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

У 1949 році в цей день Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, свідомо і добровільно вступив до лав Компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 липня вшановує пам'ять дванадцяти апостолів-учнів Ісуса Христа. Це - кінець Петрова посту, тому можна їсти все, що захочеться.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується проводити гучні застілля. Також не можна злитися і сваритися - це день прощення і примирення. Не призначайте зустрічі в першу половину дня - вони погано закінчаться.

Прикмети на 13 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Зірки вночі яскраво мерехтять, а вранці небо затягується хмарами - опівдні буде сильна гроза;

Рясна роса - до спекотної погоди;

Хмари жовтого кольору - до дощу.

Іменини 12 липня

Іменини у Петра, Андрія, Якова, Івана, Пилипа, Фоми, Матвія, Тадея, Степана, Софронія і Михайла.