Підозрювані у вбивстві президента Гаїті - колишні "стукачі" США

Кілька людей, яких підозрюють у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїз, раніше були інформаторами правоохоронних органів США, повідомляє Лента.Ру.

Як заявило джерело телеканалу CNN, до таких висновків прийшли слідчі, які встановлюють обставини події. У справі також наводиться заява Управління по боротьбі з розповсюдженням наркотиків США, яке підтвердило, що один з підозрюваних періодично був для його співробітників конфіденційним джерелом інформації.

Також в заяві йдеться що після вбивства лідера країни цей інформатор зв'язався зі співробітниками управління. Ті в свою чергу закликали його здатися місцевій владі та сповістили про дані контакти офіційних осіб в Гаїті. Зазначений інформатор і ще один підозрюваний в результаті здалися владі Гаїті. Там також обізнані про те, що назву даної служби вигукували деякі учасники нападу на Моїза.

За інформацією джерел телеканалу, деякі підозрювані раніше були інформаторами Федерального бюро розслідувань США. Представники ФБР відмовилися від коментарів, але заявили, що проведення попереднього слідства використовують «законні джерела для збору розвідувальних даних».

Деякі з учасників нападу на президента були «колумбійськими найманцями, найнятими через компанію, що базується в штаті Флорида та працює у сфері безпеки». Операцію, імовірно, координував Крістіан Емманюель Санон, який зараз перебуває під вартою в Гаїті.

Санон був затриманий напередодні, 12 липня. За словами керівника Національної поліції Гаїті Леона Шарля, затриманий підтримував контакти з венесуельськими компаніями, що спеціалізуються на безпеці та базуються в США.