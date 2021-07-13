В Івано-Франківську ввели штраф і заборонили купатися в річці Бистриця
Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків через три смертельних випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання і вводить штраф в 50 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Із завтрашнього дня (13 липня - ред.) на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлена відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд національної гвардії. Крім того, розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", - написав градоначальник на своїй сторінці у Фейсбук в понеділок увечері.
Марцинків також зазначив, що при нормальних погодних умовах будуть проведені роботи по зміні русла річки.
"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!" , - звернувся до містян мер обласного центру.