В Івано-Франківську ввели штраф і заборонили купатися в річці Бистриця

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків через три смертельних випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання і вводить штраф в 50 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Із завтрашнього дня (13 липня - ред.) на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлена відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд національної гвардії. Крім того, розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн" , - написав градоначальник на своїй сторінці у Фейсбук в понеділок увечері.

Марцинків також зазначив, що при нормальних погодних умовах будуть проведені роботи по зміні русла річки.