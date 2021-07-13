Закон про олігархів перенесли на вересень

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні у вересні, заявив у понеділок, 12 липня, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінгу за підсумками засідання політсили, повідомляє Кореспондент.

"Останній термін подачі поправок у цей четвер. І потім верстати таблицю. Там багато поправок, і це займе більше тижня, тобто Верховна Рада фактично вже буде йти у відпустку і вже у вересні буде питання другого читання" , - сказав нардеп.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів як невідкладний. Пізніше у Слузі народу анонсували ще сім законопроєктів про олігархів, які будуть стосуватися змін у закон про політичні партії та антимонопольне законодавство.

1 липня парламент схвалив у першому читанні закон про боротьбу з олігархами. Документ підтримали 275 нардепів.