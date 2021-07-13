Рівень голоду в світі виріс до максимуму за 15 років

У 2020 році ООН зафіксувала рекордний за 15 років рівень голоду в світі, повідомляє "Лента.ру".

Причиною зростання з 2005 року стала пандемія коронавірусу, що урізала доходи населення і погіршила доступ до продуктів харчування, свідчать дані з доповіді ООН, першої глобальної оцінки продовольчої безпеки за останній час.

Головними причинами проблем є кліматичні зміни, політичні конфлікти і економічний спад. Під час пандемії вплив цих факторів співпав і посилився. Стрибок цін до десятирічного максимуму зробив продовольство ще більш недоступним, особливо для бідних країн, що залежать від імпорту.

У документі наголошується, що в 2020 році недоїдати стали близько 800 мільйонів осіб, тобто десята частина населення планети. Найгірше справа йшла в Азії. За минулий рік голодуючих в регіоні стало на 320 мільйонів більше.

Дослідження проведено спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією, Всесвітньою продовольчою програмою, ЮНІСЕФ і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вони зійшлися на думці, що світові буде потрібно серйозно перетворити продовольчі системи, щоб покінчити з голодом до 2030 року.