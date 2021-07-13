Збитки від запуску "Північного потоку - 2" відчує кожен українець

Газопровід "Північний потік – 2" можуть добудувати вже до кінця серпня, що не лише загрожує Україні величезними економічними збитками, а й може відбитися на платіжках українців, повідомляє Сьогодні.

Як запуск російської газової труби позначиться на кожному українці?

Напередодні поїздки до Німеччини Володимир Зеленський не приховував, що саме "Північний потік – 2" буде однією з головних тем зустрічі із канцлером Ангелою Меркель. Тепер, коли газогін – уже майже добудований, а Сполучені Штати відмовилися від подальших санкцій, виникає питання, як Києву зберегти транзит. Адже після запуску газогону в обхід України Росія може повністю відмовитися від транзиту нашою ГТС. Тоді, навіть за найоптимістичнішими прогнозами, ми втрачатимемо близько трьох мільярдів доларів щороку.

І ці втрачені мільярди – не абстрактні гроші. Експерти стверджують, що збитки відчує кожен українець: і через ціни на харчі, і через здорожчання комірного.

"У платіжці є ціна газу як товару і плюс ви отримуєте за транспортування – 1,50-1,80 грн. У цих гривня вісімдесят – 10 копійок – це транспортування магістральними газопроводами. Ми з вами через три роки прийдемо до того, що ці 10 копійок перетворяться на гривню" , – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Проте у Вашингтоні, хоча й змирилися з добудовою "Північного потоку – 2", нових санкцій проти Росії не виключають, якщо та буде використовувати газ у своїх гібридних війнах – зокрема, відмовиться від транзиту через Україну.

"Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер треба компенсувати Україні збитки від потенційної втрати прибутку за транзит газу в обхід її території. І переконатися, що Росія не використає енергію як інструмент тиску на Україну" , – ще місяць тому заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен.

Тож єдиний спосіб змусити Росію і далі качати газ нашою трубою – це міжнародний тиск. Саме тут Україні й потрібна підтримка Німеччини. І ще днями позиція Бундестагу дарувала надію.

"Газ "Північним потоком" поки не йде, попереду – ще процес сертифікації. Однак Німеччина завжди наголошувала, що в будь-якому разі Україна має залишатися транзитною країною" , – заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

У четвер у Меркель запланована розмова із президентом США, однією з основних тем якої стане "Північний потік – 2". Тож залишається сподіватися, що український газогін завдяки міжнародній підтримці працюватиме й далі, а господар Кремля залишиться без чергового важеля тиску на Київ та Європу.