Макрон допустив загальну вакцинацію населення

Президент Франції Емманюель Макрон оголосивши про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 персоналу медичних установ, про введення пропусків в громадські місця і на міжміський транспорт, не виключає загальної вакцинації, якщо ситуація погіршиться, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша країна зіткнулася з різким відновленням епідемії, яка зачіпає всі території, як мегаполіси, так і заморські департаменти" , - заявив він в понеділок увечері в телевізійному зверненні до нації.

Він зазначив, що варіант вірусу Delta, який поширюється зараз по Франції, "в три рази більше заразний, ніж початковий штам".

Але наявність вакцини - це головна обставина, яке відрізняє нинішню ситуацію від попередніх хвиль пандемії. Всі вакцини, доступні у Франції, надійно захищають від штаму Delta, зменшують ймовірність зараження в 12 разів, запобігають 95% важких випадків захворювання, запевнив президент.

З кінця липня або початку серпня запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури, на заходи за участю більш ніж 50 осіб, в кафе і ресторани, торгові центри, поїзди, літаки та міжміські автобуси. У нього будуть занесені відомості або повної вакцинації, або про недавнє негативному результаті тесту ПЛР.

З цієї осені тести ПЦР у Франції будуть платними, якщо тільки не прописані лікарем, щоб стимулювати вакцинацію, а не збільшення кількості тестів, сказав Макрон. На початку вересня розпочнеться кампанія на запрошення на ревакцинацію людей, вакцинованих в січні і лютому 2021 року.

"Ми повинні перейти до вакцинації всіх французів" , - підкреслив він, уточнивши, що при погіршенні ситуації мова може зайти навіть про обов'язкову вакцинацію всіх жителів Франції.

Але президент поки зробив вибір на користь свідомості громадян.