Укрпошта випустила марку на честь Олімпіади в Токіо

Укрпошта запустила в обіг нову марку - присвячену Олімпійським Іграм-2020 в Токіо.

Як передає пресслужба Національного олімпійського комітету України дизайн марки, конверта і штемпеля Перший день, за підтримки фахівців НОК України, розробила український дизайнер Марія Куц.

На новій марці представлені сонячний диск на тлі гори Фудзіяма, стилізовані під мистецтво оригамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту і логотип НОК. Конверт і поля маркового листа прикрашені традиційними українськими та японськими символами - кетягами калини та квітами сакури.

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В цілому було надруковано 140 тисяч примірників марок номіналом 17 гривень. Їх можна купити у відділеннях Укрпошти, а також в її офіційному філателістичному онлайн-магазині.

Як повідомляється, під час телемарафону урочистих проводів Національної збірної команди України на XXХII Олімпіаду в Токіо пройшла церемонія спецпогашення марки спеціальним поштовим штемпелем.

У заході взяли участь президент НОК, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.