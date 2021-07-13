Курс валют НБУ на 13 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 июля, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.35 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.81 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.10 за 1 польский злотый.