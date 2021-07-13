Курс валют НБУ на 13 июня

Курс валют НБУ на 13 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 июля, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.35 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.81 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.290400 --0.033
EUR Евро 32.345900 --0.06
RUB Рубль 0.365810 --0.002
GBP Фунт стерлингов 37.771300 --0.022
CHF Швейцарский франк 29.814200 --0.049
PLN Польский злотый 7.101100 --0.024

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