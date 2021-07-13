Японія повідомила про активну модернізацію озброєнь Росії

Біла книга оборони Японії - щорічну доповідь Міноборони - зазначила модернізацію озброєнь, розробку сучасної зброї Росії та зростання її активності, повідомляє РИА Новости.

"Росія розвиває модернізацію озброєнь, включаючи ядерні, а також підвищує можливості розгортання збройних сил на віддалених територіях, у тому числі шляхом забезпечення військових баз за межами Росії. Крім просування створення гіперзвукової зброї та інших сучасних видів озброєння нарощує активність в таких нових сферах як космос і радіоелектронна боротьба" , - йдеться в доповіді.

Біла книга оборони звертає увагу на зміцнення збройних сил Росії на Далекому Сході, активізацію діяльності та оснащення.

"Крім тенденцій до посилення активності навколо нашої країни, в останні роки є тенденція до оснащення Далекого Сходу сучасним озброєнням. В грудні 2020 року в рамках навчань стратегічних атомних сил вперше в Охотському морі був здійснений пуск балістичних ракет підводних човнів ("Булава"- ред.) з атомного підводного човна класу "Борей" (проєкт 955 - ред.). Також в грудні 2020 року, міністерство оборони Росії повідомило про розміщення на Ітурупі та Кунаширі ракетних комплексів класу земля-повітря С-300В4" , - наголошується в Білій книзі.

Доповідь приділяє увагу і військовій співпраці Росії та Китаю у військовій області. Зокрема, згадує спільний тривалий політ літаків Росії та КНР Ту-95 і Н-6 від Японського моря до Східно-Китайського моря і далі до Тихого океану, який став другим таким з липня 2019 року. Книга відзначає і продовження на 10 років в грудні 2020 року міжурядової угоди про взаємне повідомлення про пуски балістичних ракет.

Біла книга оборони - щорічну доповідь міністерства оборони Японії про ситуацію у світі з точки зору оборони країни, а також про діяльність сил самооборони за рік і основні тенденції у світі та у сфері оборони Японії.