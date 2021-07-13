Лукашенко хоче закріпити традиційний шлюб в Конституції

Влада Білорусі виношує плани закріпити на вищому рівні визначення шлюбу як рівноправного союзу чоловіка і жінки. Це положення міститься в статті 12 білоруського Кодексу про шлюб та сім'ю, в якій мовиться, що шлюб - це "добровільний союз чоловіка і жінки". Тепер же це положення мають намір закріпити в Основному законі країни на майбутньому референдумі, повідомляє Страна.ua.

Заступник голови комісії з міжнародних справ парламенту Білорусі Олег Гайдукевич заявив, що в республіці мають намір брати приклад з Росії, де вже внесли таку поправку до Конституції країни.

"Білорусь - це колиска європейської цивілізації в плані збереження традиційних цінностей. Чому б не внести за прикладом Росії, не закріпити в нашій Конституції, що шлюб - це союз чоловіка і жінки?" , - розповів парламентар.

Член конституційної комісії, депутат білоруського парламенту Ігор Марзалюк підтвердив, що поправка про шлюб як союз чоловіка і жінки обговорюється в комісії.

"У повній відповідності з класичним європейським визначенням, в тому числі декларацією прав людини французькою мовою, сім'я нами трактується як союз чоловіка і жінки" , - зазначив він.

Нагадаємо, що референдум щодо поправок до конституції запланований на січень-лютий 2022 року.