Олексій Данилов: роль в команді президента

РНБО за короткий час стала одним з найвпливовіших органів в країні. Володимир Зеленський на початку року знайшов інструмент, що дав швидке вирішення складних проблем, – санкції Радбезу. І значний внесок у це зробив її нинішній секретар Олексій Данілов, повідомляє РБК-Украина.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) з початку року стала одним з головних ньюсмейкерів. Нові серії санкцій п'ятниця за п'ятницею підривали інформаційний простір і піднімали рейтинг правлячої команди.

Правда, рішення проти "контрабандистів" і "злодіїв у законі" вже не так розбурхують народні маси, як обмеження, накладені на Віктора Медведчука і його телеканали. Почасти, мабуть, і тому команда Зеленського відкрила новий фронт – проти олігархів. У цій боротьбі РНБО знову відведена ключова роль.

Фронтменом цих процесів прийнято вважати секретаря Радбеза – Олексія Данілова. Саме він озвучує прийняті на черговому засіданні рішення, а потім відстоює позицію влади в ефірах рейтингових телеканалів. Мабуть, Данілов став одним з небагатьох політиків і чиновників, яким Банкова майже без оглядки довіряє місце під софітами.

"Зараз йде його підйом. Незважаючи на те, що РНБО це колегіальний орган і його рішення не можуть вступити в силу без указу президента, все одно вони асоціюються з секретарем. Більшість людей за звичкою називають його головою РНБО. Але потрібно віддати йому належне – він завжди у ці моменти поправляє: "Прошу вибачення, але я всього лише секретар, глава РНБО у нас президент", і посміхається" , – пояснив виданню співрозмовник, близький до Радбезу.

Як бізнесмен і колишній мер Луганська в 90-их, голова місцевої ОДА при Вікторі Ющенку і народний депутат від БЮТ у найкоротшому п'ятому скликанні Верховної Ради після багатьох років політичного забуття опинився у владній верхівці? Яке місце він займає у команді Володимира Зеленського і наскільки високі його особисті амбіції?

Вже півтора року видання домагається інтерв'ю з Олексієм Даніловим, але безрезультатно. Коментарі секретаря РНБО для цього тексту на момент публікації видання також не отримало.

Государеве око

Під час президентської кампанії 2019 року команда Володимира Зеленського шукала технологію, як захистити свій результат і не допустити масових фальсифікацій. Одним з варіантів була інформаційно-аналітична система, яка дозволяла стежити за виборами по всій країні у режимі реального часу.

Знайшов таку систему бізнесмен, а нині заступник голови виконавчого комітету реформ при президентові – Олександр Ольшанський. Координував її Олексій Данілов. Разом з колишнім секретарем РНБО (2006-2007) і екс-співвласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталієм Гайдуком він заснував проект з цифрового управління державою "Суспільне око".

"Гайдук робив цей проект під Юлію Тимошенко, їх пов'язують давні дружні стосунки. Але коли стало ясно, що перемагає Зеленський, Гайдук і Данілов почали шукати вихід на команду майбутнього президента, щоб презентувати свій проект. Гайдук щиро вважав, що його напрацювання повинні працювати на користь держави" , – розповів виданню один з членів Зе-команди першого складу.

Віктор Медведчук одним з перших потрапив під санкції РНБО (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Познайомилися Данілов і Зеленський якраз під час презентації "Суспільного ока". За спогадами очевидців тієї зустрічі оточення майбутнього глави держави тоді розділилося: Олександр Данилюк переконував, що систему потрібно брати, Андрій Богдан був категорично проти. За підсумком на виборах штаб Зеленського її активно не використовував. Вже після приходу на посаду секретаря РНБО Данилюк запросив Данілова у команду на посаду свого заступника.

"Коли я прийшов до РНБО, то розумів, що для того, щоб приймати рішення, потрібно мати інформацію і аналізувати її. Потрібна система. Я розглядав кілька варіантів, кілька груп, які мали різні напрацювання. Ну і у принципі те, що було у Данілова, мені більше підходило, тому я його взяв і він почав вбудовувати свою систему в РНБО" , – пояснив Данилюк.

Він же запропонував Данілова в якості свого наступника, коли подав у відставку у вересні 2019 року. Тоді в оточенні Зеленського якраз виникли тертя між Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком. У питанні деокупації Донбасу і Криму домінувала концепція швидких і успішних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, великі надії покладалися на саміт "нормандської четвірки".

Данілов у чварах не брав участі, а його бачення на війну з Росією, мабуть, дисонувало з визначеним курсом. РНБО на той час яскравої ролі в управлінні державою не відігравала. Однак у її секретаря, за словами відразу декількох добре знайомих з ним джерел, є одна важлива відмінна риса – він вміє чекати.

"Він спеціально не брав участі у внутрішньодворцевій конкуренції, але дочекався свого моменту. Зробивши ряд успішних пропозицій першій особі – оновлену санкційну політику, він дав у руки інструмент, який зайшов. Це дало сильний ривок у сприйнятті суспільства і ефективні рішення проти складних опонентів, з якими раніше ніхто не міг впоратися" , – упевнений співрозмовник видання у Радбезі.

Санкційний режим

"Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до закону, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом" , – заявив виданню радник глави ОП Михайло Подоляк.

Санкції РНБО стали справжньою знахідкою для команди Володимира Зеленського. Цей механізм з'явився ще у 2014 році через півроку після початку російської агресії. Однак до недавніх пір його застосовували здебільшого проти громадян і компаній РФ, а також пов'язаних з ними осіб. Мабуть, найгучнішим випадком використання санкцій за часів Петра Порошенка залишалося блокування російських соцмереж і банків.

Через майже два роки після зміни влади цей інструмент отримав нове життя. Під обмеження потрапили спочатку телеканали з орбіти Віктора Медведчука, потім він сам і його найближче оточення разом з бізнесом. Жорсткий варіант вирішення проблеми з кумом російського президента вивчали і раніше, але, за словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, знову його запропонував Зеленському саме Олексій Данілов.

Олександр Данилюк (Фото: facebook.com/alex.danylyuk)

Юридична сторона питання досі викликає палкі дискусії. Річ у тім, що закон про санкції передбачає обмеження проти іноземних громадян і компаній, а також "інших суб'єктів, які створюють загрози національним інтересам і безпеці".

Останнє формулювання дає РНБО вельми широке поле для маневру: від агентів російського впливу до лідерів злочинного світу і окремих представників великого бізнесу. І мова йде про українських громадян, частина з яких поки навіть не фігурує у кримінальних справах.

"Це не підміна суду. Нічого не забирають і не конфіскують. Введення санкцій – це як забезпечувальна міра у суді. Якщо державні органи підозрюють, що якісь особи несуть загрозу національній безпеці, то вони, продовжуючи розслідування, щоб уникнути погіршення ситуації і великих ризиків, пропонують забезпечувальний захід – санкції" , – пояснило джерело, близьке до Радбезу.

Втім, фігуранти санаційних списків мають дещо іншу думку. Наприклад, бізнесмен Павло Фукс заявляв, що за його включення до цих списків несе відповідальність особисто Данілов і говорив про залученість до цього процесу бізнесмена Михайла Бродського - давнього знайомого секретаря РНБО, з яким у Фукса багаторічний конфлікт. Деякі джерела у владі, опитані, також згадували про можливі зв'язки Данілова і Бродського. Але в оточенні президента не бачать впливу на секретаря РНБО з боку певних бізнесменів.

Глава правлячої партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у свою чергу зазначив виданню, що санкції стали відповіддю на суспільний запит на справедливість і порядок у країні. Мовляв, поки судова система ще якісно не працює, президент шукав інструмент, за допомогою якого можна виправдати очікування українців.

"Таким інструментом виявилася Рада національної безпеки і оборони. Думаю, що ми будемо ще не один раз спостерігати активність РНБО, не тільки у п'ятницю. Завдання, які ставляться перед РНБО і пізніше реалізуються указом президента, будуть рухати Україну вперед" , – додав Корнієнко.

За словами відразу декількох співрозмовників, в якийсь момент санкційна історія почала жити своїм життям. Запропонований Даніловим механізм "зайшов" президенту і нові ідеї для РНБО вже здебільшого генерують в Офісі, аналітику часто дає СБУ.

Роль секретаря у цих процесах стала менш помітною. Водночас джерело в оточенні президента запевнило, що Данілов повністю залучений до підготовки рішень РНБО. Особливо на Банковій цінують його системний підхід до виконання вже прийнятих доручень.

Однак, за відчуттям знайомих з ситуацією у РНБО людей, у Данілова з'явилися побоювання через останні прийняті рішення і можливий розгляд щодо їх підготовки. Розпливчасті формулювання закону про санкції дозволяють у майбутньому при великому бажанні підняти питання, як мінімум, про перевищення повноважень.

"Мені здається, що Данілов часто розуміє, що ця історія може погано закінчитися і намагається найменше мати відношення до цих санкцій. Мовляв, нехай їх подають інші органи, я буду виносити на засідання, а далі відповідальність тих, хто голосує і вводить їх у силу" , – уточнив один з них.

Солдат Зеленського

Які цілі переслідує Данілов на своїй посаді? Його навіть не близько не можна назвати "другою людиною у державі" або "сірим кардиналом", впевнені його колишні і нинішні колеги.

"Йому цікаво зробити щось на тому місці, де він знаходиться. Не думаю, що він собі готує політичний грунт, тому що побути секретарем РНБО це вже непоганий пік кар'єри. Горбулін не був ні прем'єром, ні міністром, він був секретарем РНБО і увійшов в історію своїми справами" , – зазначив один зі співрозмовників видання, близьких до Радбезу.

Джерело у команді влади назвало Данілова "Зе-солдатом", політиком без електоральних амбіцій. Навіть якщо у нього і з'являться плани на самостійне політичне майбутнє, він вже застряг у тій же пастці, де опинилася більшість оточення Зеленського. Секретар РНБО сприймається як член команди президента і нерозривно асоціюється з ним.

Історія з санкціями значно підвищила вагу Данілова у цій команді і додала суб'єктності в очах перших осіб. Правда, багато у чому він став її заручником. Адже в якийсь момент цей інструмент, швидше за все, перестане бути не тільки ефективним, але і ефектним.

Володимир Зеленський і Олексій Данілов (колаж: РБК-Україна)

Зараз Данілову на руку грає і те, що він не женеться за популярністю. На Банковій переконують, що секретар Радбезу часто радиться з командою перед тим, як погоджуватися на той чи інший ефір. У той же час його заяви, особливо по міжнародній лінії, не завжди виглядають синхронними з генеральною лінією влади. Наприклад, нещодавно секретар РНБО сказав, що Франція і Німеччина частково відповідальні за окупацію Криму.

"Він часто робить різні політичні заяви, які викликають резонанс, але вони невипадкові. Насправді, він дуже розумна людина і ретельно прораховує свої слова" , – уточнило джерело у Зе-команді.

Радник голови ОП Михайло Подоляк додав, що конфліктів на цьому грунті між Андрієм Єрмаком і секретарем РНБО не могло бути навіть у теорії. Адже їх функціонал не збігається.

"Данілов надзвичайно досвідчений політик, гостро відчуває позитивні і негативні тренди, має відповідний життєвий досвід, і його слова відображають його особистий погляд на ті чи інші процеси. Ніяких конфліктів у зв'язку з цим ніколи не було" , – пояснив він.

Джерела на Банковій називають Данілова досить обережним, але іноді він може і розлютити. Колеги по Радбезу запевняють, що секретар може за себе постояти і іноді захищає свою позицію досить жорстко. Але останнє слово все одно залишається за Зеленським.

"Говорити можуть різне, але поки Данілов не зробив ніяких дій, щоб підірвати до себе довіру" , – упевнений близький до Зеленського співрозмовник.

"Президент вважає, що він на своєму місці" , – резюмував його колега.

Владислав Красінський

