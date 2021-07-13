У Полтавській області сталося масове отруєння на м'ясокомбінаті

У місті Глобине (Полтавська область) на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння працівників невідомою речовиною. В результаті постраждали 16 осіб, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовані.

Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, дві особи від госпіталізації відмовилися.

Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Анастасія Рокитна