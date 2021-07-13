"Мовні" поправки не мають шансів у Верховній Раді - Арахамія

Законодавчі поправки, спрямовані на зміну Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не матимуть підтримки у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" сказав її голова Давид Арахамія.

"Я не думаю, що така поправка може взагалі пройти парламент. Навіть якщо вона існує - бо кожен народний депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи може подати будь-яку поправку. Мені здається, що такі поправки не мають шансів на успіх у залі" , - зазначив Арахамія.

Він додав, що на засіданні фракції "Слуга народу" ніхто з депутатів не порушував цього питання.

Як повідомлялося, депутати від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність" заявляли, що до другого читання законопроєкту №5551-2 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини" подані поправки, які нівелюють дію закону про державну мову.