Кораблі США після Sea Breeze залишилися в Чорному морі

Речник оборонного відомства Джон Кірбі заявив, що після успішного завершення міжнародних навчань у Чорному морі Sea Breeze 2021, які проходили під спільним проводом США й України, американські кораблі долучилися до військових навчаннь, організованих Болгарією, повідомляє Укрінформ.

"Наш перехід до наступних навчань (після Sea Breeze) демонструє нашу незмінну підтримку всіх чорноморських союзників і партнерів, а також нашу відданість створенню спільноти, відданої зміцненню стабільності й безпеки в регіоні", - заявив у цьому зв’язку представник Пентагону.

Він повідомив, що бойові одиниці Шостого флоту США, які перебувають зараз у Чорному морі, зокрема есмінець USS Ross та інші сили, після участі в Sea Breeze приєдналися до навчань Breeze, а також Thracian Star - 21 під керівництвом Болгарії.

Вони спрямовані, зокрема, на посилення взаємодії з балканськими країнами, а також підтримку регіональної безпеки як у мирний час, так і в непередбачуваних обставинах та в умовах кризи.

Крім кораблів США, у маневрах братимуть участь винищувачі F-16 з авіабази Авіано в Італії, уточнили в Пентагоні.