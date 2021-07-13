Майже утричі дорожче: у продаж надійшли перші кавуни

На поточному тижні на українському ринку в продаж надійшли перші партії кавунів ранніх сортів. За інформацією виробників, сезон кавунів цьогоріч почався майже на 2 тижні пізніше, ніж роком раніше, через несприятливі погодні умови, повідомляє EastFruit.

Також фермери повідомляють, що дощ і град навесні завдали істотної шкоди врожаю даних баштанних. При цьому деяким виробникам навіть довелося заново пересівати площі під кавунами.

Наразі реалізацію кавунів ведуть поодинокі виробники з Херсонської області. Ціни на перші партії кавунів озвучуються на рівні 9-12 грн / кг, що в середньому у 2,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Розпочати сезон з настільки високих цін українським баштанникам дозволила обмежена пропозиція цієї продукції на ринку. Для порівняння: в 10 числах липня минулого року ціна на кавуни в Україні варіювалася в діапазоні 3-5 грн / кг, але при цьому пропозиція даних баштанних була більш ніж достатньою, і ціни інтенсивно знижувалися.

У поточному сезоні більш масово вийти на ринок з місцевими кавунами виробники планують після 20 липня. Як правило, пік сезону ґрунтового кавуна в Україні припадає на середину серпня і тоді ціни в цьому сегменті починають різко знижуватися.

У поточному сезоні виробники планують утримувати ціни на досить високому рівні, оскільки баштан довелося пересівати, тому на сьогодні досить складно сказати, коли в Україні почнеться пік масових поставок кавуна з відкритого ґрунту.