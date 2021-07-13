Колектори будуть працювати за новими правилами

Національний банк прийняв ряд нормативно-правових актів, покликаних регулювати роботу учасників колекторського ринку. Зокрема, регулятор встановив відповідність кваліфікаційним вимогам і ввів порядок застосування заходів впливу на представників зазначеного ринку, повідомляє UBR.

Так, центробанк постановою №77 від 9 липня затвердив положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній. Документ визначає норми ділової репутації та професійної придатності. Компанії будуть зобов'язані перевіряти і контролювати своїх співробітників на відповідність цим вимогам.

Для забезпечення виконання нових вимог у законі №1349-IX, підписаному президентом Володимиром Зеленським на початку квітня, були передбачені заходи впливу. Вони будуть стимулювати небанківські фінустанови та колекторські компанії враховувати права споживачів.

Зі свого боку, НБУ двома своїми документами ввів порядок їх застосування. Перший - поширюється на небанківські фінустанови, а другий - стосується заходів впливу на колекторські компанії без статусу фінансової установи. Зазначені підходи передбачені постановами правління Нацбанку №74 і 78 від 9 липня.

НБУ зможе застосовувати такі заходи впливу за порушення прав споживачів:

письмове застереження з вимогою усунути порушення або вжити заходів для їх недопущення в майбутньому;

штраф для кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії;

тимчасову заборону здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;

виключення відомостей про компанії з реєстру;

тимчасова зупинка або відкликання ліцензії кредитодавця, нового кредитора.

Також Нацбанк передбачив колегіальне прийняття рішень правлінням або комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських ринків.

Усі зазначені документи набирають чинності з 14 липня поточного року.