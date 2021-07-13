Звідки береться відчуття втоми вранці

Вам знайомий стан, коли ви спали вночі годин 7-8, але вранці прокинулися млявими і розбитими? У чому причина цього стану? Ось що може вплинути на наше стан після пробудження. Це корисно знати, щоб забезпечити собі повноцінний нічний сон, повідомляє Econet.

Чому буває, що ми відчуваємо втому після ранкового пробудження? Тривалий і глибокий нічний сон дозволяє нам підійматися вранці з ліжка бадьорими, енергійними та життєрадісними. Але це в ідеалі. Часто в реальності ми починаємо новий день роздратованими, з похмурим настроєм. Ось чому це відбувається.

4 причини, за якими ми відчуваємо втому після пробудження АТФ і головний мозок.

1. передранкові години сну вважаються фазою швидкого сну. Вона відрізняється посиленою активністю головного мозку. Яскрава візуальна проява мозкової функції - рух очних яблук. Циклічність швидкої та повільної фаз сну протягом ночі повторюється кілька разів. Встановлено, що в ході фази швидкого сну людина бачить та запам'ятовують сни.

У швидкій фазі головний мозок витрачає значний обсяг речовини аденозинтрифосфат (або АТФ). АТФ є ключовим джерелом і транспортувальником клітинної енергії. Ця речовина дарує бадьорість і підсилює увагу, воно стимулює сон, тому людина вранці відчуває себе не виспавшись.

2. Сон в одиночку чи ні

Самопочуття і настрій після сну залежить від того, спав чоловік в гордій самоті або з партнером. На чоловічий сон присутність поруч з ним пані не діє жодним чином. У сильної статі спостерігається зниження якості сну, коли їх ліжко самотня.

Якщо жінка ділить нічний сон з чоловіком, виспиться вона гірше. Але якщо перед сном був інтим, ранковий настрій жінки стане набагато краще, і вона не зверне увагу на недосип і втому.

3. У скільки лягати спати

Ті, кого вважають совами, люблять засинати та прокидатися пізніше, пік бадьорості у них спостерігається в денний і вечірній час. Але у сов спостерігається невисока якість сну і для них характерне безсоння.

Нічна активність впливає на гіпокамп (область мозку), що відповідає за пам'ять і уважність. Неспання в нічні години викликає зменшення його розмірів, що провокує проблеми з навчанням і погіршення пам'яті й навіть може бути першим тривожним сигналом хвороби Альцгеймера.

4. Дефіцит цукру

Продукти, якими ми перекушуємо ввечері, можуть впливати на загальне самопочуття. Наприклад, споживання цукровмісної їжі перед сном покращує ранковий стан. Підвищений показник цукру в крові діє на роботу нейронів. Останні відповідають за наш сон. Тому після ситної трапези людей зазвичай тягне подрімати.

Людині необхідно спати як мінімум 7 годин щодня. Дефіцит сну викликає дратівливість, похмурі спогади та негативні емоції.

Збої сну позначаються на якості пам'яті, а хронічне безсоння чревате розвитком серйозних недуг і психічних патологій. У процесі сну головний мозок утилізує згубний білок, який при накопиченні дає поштовх до вікової деменції (недоумства).