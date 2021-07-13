В Україні за добу вакцинували понад 80 тисяч людей
12 липня в Україні вакцинували від коронавірусу 83 177 людей. Першу дозу отримали 45 535 людей, другу дозу – 37 642 людини.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Протягом доби працювали 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення та 34 центри вакцинації.
Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.
Від початку кампанії вакцинації щеплено 2 357 227 людей, з них отримали 1 дозу – 2 357 225 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 572 509 щеплень.