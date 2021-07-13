Озвучено рейтинг аеропортів України за пасажиропотоком

У топ-3 аеропортів України за підсумками червня 2021 року увійшли Бориспіль, Львів і Одеса, свідчить проведений аналіз статистики авіапідприємств, повідомляє Avianews.

Бориспіль обслужив 938,7 тис. осіб, що становить 58% від усіх авіамандрівників України.

Результат Львова знаходиться на рівні 183,2 тис. пасажирів, Одеси - 129,1 тис. пасажирів.

У червні Одеса повернулася на третій рядок рейтингу серед аеропортів України.

У травні третє місце зайняв аеропорт Харків, який за підсумками червня перемістився назад на четвертий рядок. Але цей аеропорт один з двох у країні перевищив результат роботи докризового червня 2019 року. Про аналогічне перевищення показників повідомив також аеропорт Запоріжжя.

Пасажиропотік аеропортів України в червні і першому півріччі 2021 року:

Бориспіль: 938,7 тис. / 3 млн 396,9 тис. пасажирів

Львів 183,2 тис. / 512,4 тис. пасажирів

Одеса 129,1 тис. / 417,9 тис. пасажирів

Харків 126,9 тис. / 405,1 тис. пасажирів

«Київ» (Жуляни): 117,6 тис. / 337,3 тис. пасажирів

Запоріжжя: 66,7 тис. / 224,8 тис. пасажирів

Дніпро: 29,9 тис. / 111,8 тис. пасажирів

Всього аеропорти України в червні 2021 року обслужили 1 млн 617,1 тис. пасажирів, повідомила Державіаслужба України. За підсумками роботи в першому півріччі 2021 року загальний пасажиропотік повітряних воріт країни склав 5 млн 479,1 млн осіб.

У цю статистику не включено аеропорт Сімферополь, який знаходиться на території анексованого півострова Крим. У першому півріччі 2021 року він прийняв і відправив 2 млн 536 тис. пасажирів, в червні 2021 року - 1 млн мандрівників.