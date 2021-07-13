У ВООЗ застерегли від змішування COVID-вакцин
У Всесвітній організації охорони здоров'я радять людям не змішувати вакцини COVID-19 від різних виробників, повідомляє Слово і діло.
У ВООЗ називають це небезпечною тенденцією, оскільки даних про вплив на здоров'я мало.
Про це під час брифінгу заявила головний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан.
"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і співпадіння", – сказала вона.
За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли й хто буде приймати другу, третю і четверту дозу.